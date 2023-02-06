Синоптик назвал самые холодные дни в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник и вторник, 6 и 7 февраля, ожидаются наиболее низкие температуры в Москве. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

По его словам, в начале недели ожидается -7…-12 градусов ночью и -3…-8 днем. При этом в среду и четверг, 8 и 9 февраля, столбики термометров ночью опустятся до -3…-8 градусов, а днем – до -1…-6 градусов.

Ильин добавил, что москвичей также ждет незначительное понижение температуры к концу недели.

Синоптик призвал не ждать сильных осадков в ближайшее время в Москве. По его словам, в начале недели пройдет небольшой снег. Уже 8 и 9 февраля осадки усилятся, но будут умеренными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в январе 2023 года солнце в Москве светило 21 час. По его словам, 25 дней солнца не было совсем, ни один солнечный луч не достигал поверхности земли.

Так, 2 января солнце светило в городе 5 часов, 6 января – 4 часа, 7 и 8 января – по 3 часа, 9 января – около часа, 12 января – 5 часов. Вильфанд добавил, что ультрафиолетовое излучение в январе в Москве было минимальным за всю историю наблюдений.



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