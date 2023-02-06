Москвичам пообещали ясную погоду без осадков в течение рабочей недели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Наступившая рабочая неделя в Москве ознаменуется ясной погодой без осадков и постепенным потеплением до 0 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"На протяжении всей недели погоду в Москве будет определять антициклон, а это значит, что будет много света, достаточно солнца, преимущественно без осадков, ветер будет слабенький, то есть радостная и хорошая погода нас ожидает. Если говорить о температуре, то она будет меняться в течение недели", – сказал он.

Синоптик уточнил, что в первой половине недели в ночные часы термометры будут показывать от -10 до -15 градусов, днем – от -3 до -5. По словам Вильфанда, эти значения полностью соответствуют климатической норме. При этом вечером в среду, 8 февраля, в Москве начнется потепление за счет влияния теплого сектора антициклона.

"Воздушные массы начнут поступать с запада и юго-запада. Это приведет к тому, что температура днем во второй половине дня в среду будет повышаться до 2–4 градусов мороза, а в последующие дни она будет приближаться к 0 градусам. Осадков по-прежнему практически не будет", – заключил Вильфанд.

Ранее жителей Москвы предупредили о ночных морозах во второй декаде февраля. Ожидается, что температура воздуха ночью может понижаться до -10…-15 градусов.

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