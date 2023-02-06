Жителей Москвы предупредили о гололедице и облачной погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 февраля, в Москве ожидается облачная погода. В Подмосковье местами прогнозируют небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет от 3 до 5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, в этот день составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили о ночных морозах во второй декаде февраля. Ожидается, что температура воздуха ночью может снижаться до -10…-15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал прошедший январь самым мрачным за последние 55 лет в Москве. Как отметил синоптик, в этом году солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней в январе.



"Утро": 3 градуса мороза ожидается в столице 6 февраля

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