В "Яндексе" рассказали, где кататься на лыжах в первой половине февраля

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Яндекс Погода" и "Яндекс Путешествия" рассказали Москве 24, где удастся покататься на горных лыжах в России в первой половине февраля.

Специалисты составили рейтинг курортов с наиболее подходящей для катания погодой. В "Яндексе" также указали цены на ски-пассы. Всего в рейтинг вошли 90 курортов страны.

"Наиболее подходящей погодой для катания на горных лыжах считается отсутствие осадков и температура воздуха от -5 до -15 градусов Цельсия", – отметили в сообщении.

Специалисты отмечают, что на курортах Челябинской, Иркутской и Свердловской областей, Кузбасса, Башкирии, Алтая и Хакасии будет наиболее благоприятная погода для катания на лыжах и сноубордах в первой половине февраля.

Согласно данным сервиса "Яндекс Путешествия", самым доступным горнолыжным курортом является "Спорт-Экстрим" в Челябинской области. Там ски-пасс обойдется лыжнику в 700 рублей. За ночь в отеле придется заплатить в среднем 4 280 рублей.

Также одним из недорогих курортов является "Гора Соболиная" в Иркутской области. Здесь ски-пасс стоит 850 рублей. На курорте "Гора Туманная" в Кемерове ски-пасс обойдется отдыхающим в 960 рублей. На указанных курортах подходящими для катания специалисты назвали 7 дней в первой половине февраля.

Самыми дорогими курортами являются "Красная Поляна", ГТЦ "Газпром" и "Роза Хутор" в Сочи с ценами на ски-пасс 4 500, 4 000 и 3 950 рублей соответственно. На этих горнолыжных курортах будет всего по одному подходящему для катания дню.

Согласно сервису "Яндекс Погода", из-за очень теплой погоды на курорте "Игора" в Санкт-Петербурге покататься не удастся.

Ранее сообщалось, что горным курортам в Сочи не хватает снега, поэтому им приходится запускать дополнительные акции для отдыхающих и обращаться за помощью к шаманам.

Улучшить ситуацию помог искусственный снег, однако в середине января вновь вернулись солнце и тепло.



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