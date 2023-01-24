Горные курорты Сочи начали использовать акции и шаманов, чтобы вызвать снег

Фото: vk.com/kp_resort

Горным курортам в Сочи не хватает снега, поэтому им приходится запускать дополнительные акции для отдыхающих и обращаться за помощью к шаманам. Об этом пишет РИА Новости.

Открытие этого зимнего сезона пришлось переносить из-за теплого декабря. Затем выпал снег, горнолыжные курорты стали активно принимать гостей. Поднять высоту снежного покрова помог также искусственный снег. Однако в середине января вновь вернулось солнце и тепло.

В пресс-службе курорта "Газпром" рассказали о том, какая ситуация сложилась на сегодняшний день.

"Снега пока меньше, чем в прошлом сезоне, но у нас работают пушки, поэтому снежного покрова достаточно для катаний. У нас запущен специальный тариф "Ждем снега", по которому стоимость ски-пасса – 999 рублей. Он действует до начала снегопадов", – отметили представители комплекса.

В свою очередь, горнолыжный курорт "Роза Хутор" в своих соцсетях предложил любителям активного зимнего отдыха нажать на символ кита, чтобы снег выпал 28 января, как это ранее спрогнозировали синоптики.

Курорт "Красная Поляна" отчаялся и обратился к шаману из Сибири. Он провел специальный обряд, который должен обрушить снегопады.

Гидрометцентр Краснодарского края пообещал, что скоро в регион придут холода, а в ближайшие выходные выпадет снег.

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах 23 декабря. Там обустроили три трассы, лыжные трамплины К-40 и К-20, кресельную канатную дорогу, сноуборд-парк, детский склон с бугельным подъемником.

В комплексе также оборудовали зоны отдыха для спортсменов, пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалки и тренерские. Пропускная способность горнолыжных трасс увеличилась до 500 человек при одновременном катании.

В Сочи пригласили шамана, чтобы вернуть снег в регион

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