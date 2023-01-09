16:41Город
Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" и канатная дорога будут работать на час дольше
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Время работы горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" и Московской канатной дороги увеличено на один час. Соответствующая информация появилась на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса.
Такое решение было принято по просьбам посетителей и из-за высокого спроса, который наблюдается в этом сезоне.
Комплекс будет работать по следующему графику:
- понедельник – с 16:00 до 22:00;
- вторник – четверг – с 11:00 до 22:00;
- пятница – с 11:00 до 23:00;
- суббота – с 10:00 до 23:00;
- воскресенье – с 10:00 до 22:00.
Теперь жители столицы могут посещать горнолыжный комплекс и после работы.
Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах 23 декабря. Там обустроили три трассы, лыжные трамплины К-40 и К-20, кресельную канатную дорогу, сноуборд-парк, детский склон с бугельным подъемником. В комплексе также оборудовали зоны отдыха для спортсменов, пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалки и тренерские.
Пропускная способность горнолыжных трасс увеличилась до 500 человек при одновременном катании.
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