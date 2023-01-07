Бесплатные катки на площадках "Московских сезонов" будут работать до конца зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа 19 бесплатных катков, открытых на фестивальных площадках "Московских сезонов", продлится до конца зимы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что речь идет о катках, расположенных по адресам: Площадь Революции; Коптевский бульвар, владение 18А; Профсоюзная улица, владение 41; сквер у станции метро "Некрасовка"; улица Перерва, владение 52; Ключевая улица, дом 22; Митинская улица, владение 31; Соколово-Мещерская улица, дом 23; Матвеевская улица, владение 2; сквер у станции метро "Отрадное"; улица Теплый Стан, владение 1Б; Уральская улица, дом 16; улица Адмирала Руднева, владение 8; Городецкая улица, владение 1; Вешняковская улица, владение 16; Святоозерская улица, владение 1; Волгоградский проспект, владение 119; Сухонская улица, владение 6, строение 1; Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона.

"Катание организовано по сеансам, для прохода на лед необходима предварительная регистрация на сайте. Количество мест на сеансах ограниченно и зависит от площади катка", – говорится в сообщении.

Посетители могут взять напрокат детские и взрослые коньки от 27 до 46 размера. Стоимость проката – 50 рублей при залоге в 2 тысячи рублей. Также москвичи могут взять шлем и комплект защиты из налокотников и наколенников за 50 рублей при залоге в 1 тысячу рублей. Кроме того, для сопровождения детей на льду бесплатно выдаются валенки (залог – 1 тысяча рублей).

"На лед могут выйти дети старше трех лет: от трех до 10 лет только в сопровождении законного представителя. Ребята в возрасте от 10 до 14 лет допускаются в зону катания без сопровождения после подписания законным представителем согласия на посещение катка", – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что за полторы недели с начала фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичи и гости столицы приобрели на его площадках порядка 65 тысяч порций напитков, выпечки и других украшений.

С 23 декабря посетители площадок также приобрели больше 40 тысяч различных новогодних товаров, в том числе почти 9 тысяч елочных игрушек. Кроме того, за это время в рамках фестиваля провели почти 1,5 тысячи мастер-классов, а катки посетили 106 тысяч человек.

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