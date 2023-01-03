Карты "Тройка" с изображением катка на ВДНХ выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематические карты "Тройка" с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона №1 "Центральный". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.



Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что всего на память о зимнем сезоне выпущено 2 тысячи тематических карт, которые можно приобрести в интернет-магазине метро Москвы, на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной".

Тематические "Тройки" с главным катком страны представлены в двух дизайнах.

Ранее стало известно, что в 2022 году владельцы "Тройки" чаще всего пользовались услугами маркетплейсов, доставкой продуктов и арендой каршеринга. Более 2 миллионов человек, зарегистрированных в приложении "Город" (официальная программа лояльности Московского метрополитена), в сумме накопили почти 1,5 миллиарда бонусов.

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