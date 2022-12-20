Лимитированные "Тройки" с лимузином поступили в продажу в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лимитированные "Тройки" с лимузином ЗИЛ-41047 поступили в продажу в кассы на станции Большой кольцевой линии метрополитена и станции "ВДНХ", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Тематические билеты – это популярный сувенир, а также один из способов рассказать москвичам и гостям города об интересных событиях, фактах, датах, организациях. Сегодня в продажу поступили лимитированные "Тройки", посвященные Музею Гаража особого назначения ФСО России", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что дизайн новой "Тройки" выбрали жители столицы на портале "Активный гражданин". Всего выпущено 5 тысяч проездных карт.

Ранее сообщалось, что в продаже на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро на "Трубной" и "Маяковской" появятся лимитированные "Тройки" с изображением амурского тигра. Столичный Дептранс совместно с центром "Амурский тигр" решили таким образом привлечь внимание пассажиров к проблеме сохранения этих редких животных.

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