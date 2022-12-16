В продажу поступили новые тематические билеты "Единый" с изображением катка на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры столичного метро могут приобрести тематические билеты "Единый" с изображением катка на ВДНХ. Билеты выпущены тиражом 200 тысяч экземпляров, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"Новый дизайн посвятили старту восьмого сезона на "том самом катке" – здесь праздник уже начался", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что тематические билеты продаются в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях метро.

"Каждый год москвичи и гости города с нетерпением ждут открытия главного катка страны. В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов "Единый" на одну и две поездки с дизайном, посвященным старту зимнего сезона на ВДНХ", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что тематические карты "Тройка" с амурскими тиграми скоро появятся в продаже. В Дептрансе отметили, что совместная с центром "Амурский тигр" инициатива призвана привлечь внимание пассажиров к проблеме сохранения этих редких животных.

До этого в продаже появились карты "Тройка" с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА. Тематические транспортные карты выпустили тиражом 2 тысячи экземпляров.



Лимит пополнения карты "Тройка" увеличат до 10 тысяч рублей

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