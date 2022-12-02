Карты "Тройка" с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА появились в продаже в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка", оформленные в честь регбийного клуба ЦСКА, появились в продаже в столичном метро. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"В метро существует хорошая традиция – выпускать лимитированные проездные билеты "Единый" и "Тройка", посвященные важным событиям, датам, интересным фактам и организациям. Сегодняшняя "Тройка" – в честь команды ЦСКА по регби", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что тематические транспортные карты выпустили тиражом 2 тысячи экземпляров. Пассажиры могут приобрести их в сувенирных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине.

Ранее сообщалось, что жители Москвы на портале "Активный гражданин" выбрали дизайн лимитированной проездной карты "Тройка", посвященной Музею Гаража особого назначения ФСО.

Победил вариант с изображением автомобиля ЗИЛ-41047 – одного из самых известных представительских лимузинов эпохи СССР.

До этого в Москве выпустили тематические билеты "Тройка" и "Единый" в честь 55-летия Останкинской телебашни.

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