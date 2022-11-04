В честь 55-летия Останкинской телебашни выпустили тематические билеты "Тройка" и "Единый"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь 55-летия Останкинской телебашни выпустили 210 тысяч тематических билетов "Тройка" и "Единый", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"200 тысяч "Единых" поступили во все кассы и аппараты по продаже билетов мосметро, а 10 тысяч "Троек" можно купить на станциях Кольцевой линии и внутри нее", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе уточнили, что в оформлении билета "Единый" использовали цитату главного конструктора башни Николая Никитина и изображение символа российского телевидения с юбилейным числом 55. Для оформления транспортной карты "Тройка" был выбран яркий, праздничный дизайн.

Ранее сообщалось, что в кассы поступили первые партии "Троек" с чипом, сделанным в России. До этого их закупали у голландской компании, а после введения санкций поставки прекратили, и метро заключило пятилетний контракт на "Тройки" с отечественными чипами.

Разработка российского чипа для "Тройки" началась в 2019 году. ‎ До конца 2027 года будет произведено 19 миллионов таких карт.



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