В Госдуме прокомментировали начало работы карты "Тройка" в Луганске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление о том, что в Луганске с 1 сентября заработала карта "Тройка", сообщает RT.

По его словам, Сергей Собянин и его команда активно помогают всему Донбассу, в том числе Луганску, с которым они заключили соглашение.

"Восстанавливается все: строятся новые дома, ремонтируются школы и садики. И, естественно, Москва передает туда автотранспорт – не только пассажирский, но и коммунальную технику. Вводятся те социальные направления жизни луганчан, которые уже апробированы в Москве. Это делается для того, чтобы жители Луганска быстрее и активнее начали реализовывать все те возможности, которые есть сегодня у москвичей", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что каждый раз, проезжая по улицам Луганска, видит происходящие изменения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Луганске с 1 сентября заработала транспортная карта "Тройка". 3 июня 2022 года города стали побратимами. Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей.

Тогда Собянин и Пилавов договорились о сотрудничестве и развитии выгодных взаимосвязей между городами в области науки, технологий, транспорта, здравоохранения и других сфер.

Мэр Москвы заявил, что власти уже наметили план по восстановлению объектов инфраструктуры: общеобразовательных учреждений, жилых домов, электрических сетей, уличной дорожной сети и других.