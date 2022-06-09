Власти Подмосковья восстановят пять школ в ДНР

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Подмосковные власти восстановят пять школ в Донецкой Народной Республике к началу нового учебного года, заявил глава региона Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем, как тяжело, сложно все на этих территориях. И, в свою очередь, максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ", – сказал он на форуме "Наша Родина – Россия. Доброе слово – образование и воспитание в новой реальности".

Воробьев отметил, что специалисты и учителя приложат все усилия, чтобы школы были полностью готовы к образовательному процессу к этой дате.

Ранее сообщалось, что жители столицы в рамках акции #МоскваПомогает собрали уже свыше 2 миллионов предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Уточняется, что собранные вещи отправляют в пункты временного размещения беженцев в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Рязанской областях.