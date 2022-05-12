Минобрнауки утвердило список вузов, которые будут курировать университеты Донбасса

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Минобрнауки РФ утвердило список российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами ДНР и ЛНР, сообщается на сайте министерства.
Среди них:
"Наша задача – помочь вузам Донбасса развиваться. Ведущие российские университеты выступили с инициативой стать кураторами профильных вузов в Донецкой и Луганской народных республиках. Главный ресурс – это интеллект, время и внимание, которые мы должны уделить коллегам. Уже сейчас организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса, открыты площадки для сбора и передачи учебной и научной литературы в высшие учебные заведения ДНР и ЛНР", – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По словам министра, перечень будет расширен, в него будут включены все вузы ЛНР и ДНР.
Кроме того, в будущем запланирована реализация программы "Двойной диплом", в рамках которой донбасские студенты смогут по окончании обучения пройти итоговую государственную аттестацию в своем вузе, а также в российском университете для получения двух дипломов.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев подчеркнул важность восстановления системы образования республик, повышения качества обучения подрастающего поколения и квалификации педагогов.
Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков поблагодарил представителей России за помощь в развитии республиканской системы науки и высшей школы, а также отметил готовность к дальнейшей интеграции в научное и образовательное пространство РФ.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что выпускники школ из Донбасса, эвакуированные в РФ, будут иметь льготы при поступлении в российские вузы. Кроме того, для студентов из Донбасса предусмотрена возможность перевода в российские колледжи и вузы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Приехавшие из-за рубежа студенты могут продолжить обучение в российских вузах
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