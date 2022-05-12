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Общество

09:30

Минобрнауки утвердило список вузов, которые будут курировать университеты Донбасса

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Минобрнауки РФ утвердило список российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами ДНР и ЛНР, сообщается на сайте министерства.

Среди них:

  • Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Донбасская юридическая академия;
  • Южный федеральный университет и Горловский институт иностранных языков;
  • Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет;
  • Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  • Донской государственный технический университет и Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;
  • Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова и Луганский государственный университет имени Владимира Даля;
  • Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Донбасский государственный технический институт;
  • Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Донецкая академия транспорта;
  • Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х. М. Бербекова и Луганский государственный педагогический университет.

Университеты РФ окажут поддержку вузам Донбасса в организации образовательной, научной и внеучебной деятельности.

"Наша задача – помочь вузам Донбасса развиваться. Ведущие российские университеты выступили с инициативой стать кураторами профильных вузов в Донецкой и Луганской народных республиках. Главный ресурс – это интеллект, время и внимание, которые мы должны уделить коллегам. Уже сейчас организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса, открыты площадки для сбора и передачи учебной и научной литературы в высшие учебные заведения ДНР и ЛНР", – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, перечень будет расширен, в него будут включены все вузы ЛНР и ДНР.

Кроме того, в будущем запланирована реализация программы "Двойной диплом", в рамках которой донбасские студенты смогут по окончании обучения пройти итоговую государственную аттестацию в своем вузе, а также в российском университете для получения двух дипломов.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев подчеркнул важность восстановления системы образования республик, повышения качества обучения подрастающего поколения и квалификации педагогов.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков поблагодарил представителей России за помощь в развитии республиканской системы науки и высшей школы, а также отметил готовность к дальнейшей интеграции в научное и образовательное пространство РФ.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что выпускники школ из Донбасса, эвакуированные в РФ, будут иметь льготы при поступлении в российские вузы. Кроме того, для студентов из Донбасса предусмотрена возможность перевода в российские колледжи и вузы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Приехавшие из-за рубежа студенты могут продолжить обучение в российских вузах

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