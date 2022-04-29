Депутат поддержала идею открыть на освобожденных территориях Украины филиалы вузов РФ

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение открыть на освобожденных территориях Украины филиалы российских вузов.
"Идея хорошая, поскольку достаточно долгий период времени у молодежи в Донбассе не было особого выбора, куда поступать", – приводит RT ее слова.
Она отметила, что у молодых людей не было возможности обучаться на Украине, при этом они не могли выехать за пределы страны.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой открыть на освобожденных украинских территориях филиалы ведущих вузов России.
Он уточнил, что молодому поколению необходима возможность учиться и получать полноценное образование.
Вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в новом учебном году
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