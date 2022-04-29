Депутат поддержала идею открыть на освобожденных территориях Украины филиалы вузов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение открыть на освобожденных территориях Украины филиалы российских вузов.

"Идея хорошая, поскольку достаточно долгий период времени у молодежи в Донбассе не было особого выбора, куда поступать", – приводит RT ее слова.

Она отметила, что у молодых людей не было возможности обучаться на Украине, при этом они не могли выехать за пределы страны.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой открыть на освобожденных украинских территориях филиалы ведущих вузов России.

Он уточнил, что молодому поколению необходима возможность учиться и получать полноценное образование.