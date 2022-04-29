В ГД предложили открыть на освобожденных территориях Украины филиалы вузов РФ

08:37
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой открыть на освобожденных украинских территориях филиалы ведущих вузов России. Об этом сообщает RT.
"Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобождённых территориях. Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации", – пояснил Чернышов.
Он уточнил, что молодому поколению необходима возможность учиться и получать полноценное образование.
"Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобожденных территориях филиалов ведущих российских вузов", – отметил Чернышов.
Он допустил, что такая объединенная программа будет иметь действенный эффект и подталкивать выпускников к осуществлению собственных научно-исследовательских программ на территории РФ.
Ранее партия "Единая Россия" предложила ввести в России правило о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами страны или ставших инвалидами. По словам представителя ЕР, на льготы смогут претендовать и дети ветеранов боевых действий, удостоенных звания Героя России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: