В ГД предложили открыть на освобожденных территориях Украины филиалы вузов РФ

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой открыть на освобожденных украинских территориях филиалы ведущих вузов России. Об этом сообщает RT.

"Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобождённых территориях. Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации", – пояснил Чернышов.

Он уточнил, что молодому поколению необходима возможность учиться и получать полноценное образование.

"Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобожденных территориях филиалов ведущих российских вузов", – отметил Чернышов.

Он допустил, что такая объединенная программа будет иметь действенный эффект и подталкивать выпускников к осуществлению собственных научно-исследовательских программ на территории РФ.

Ранее партия "Единая Россия" предложила ввести в России правило о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами страны или ставших инвалидами. По словам представителя ЕР, на льготы смогут претендовать и дети ветеранов боевых действий, удостоенных звания Героя России.