ЕР предложила ввести льготное поступление в вузы для детей ветеранов боевых действий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Партия "Единая Россия" предложила ввести в России правило о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами страны или ставших инвалидами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы внесли в Государственную думу поправки, которые дают детям наших бойцов право льготного поступления в вузы", – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам представителя "Единой России", на льготы смогут претендовать и дети ветеранов боевых действий, удостоенных звания Героя России.

Турчак добавил, что поправки от партии подразумевают введение специальной десятипроцентной квоты для обозначенных категорий абитуриентов.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. Законопроект был разработан представителями фракции "Единая Россия" в Госдуме.