Абитуриентам разрешили не подавать оригиналы документов, размещенных на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьники, поступающие в вузы в этом году, могут не подавать оригиналы документов, если они есть на портале госуслуг. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе прямой линии партии "Единая Россия" по вопросам приемной кампании в 2022 году.

"Благодаря поддержке "Единой России" практически все вузы подключены к сервису "Поступление в вуз онлайн". И огромное количество выпускников школ смогут подать через портал госуслуг документы для поступления. <...> Если вы активно пользуетесь порталом "Госуслуги", <...> не надо будет предоставлять оригиналы", – сказал он.

Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня и продлится до 20 августа. Подать документы выпускники школ смогут лично, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", а также по почте.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это повысит шансы бакалавров продолжить обучение бесплатно.

