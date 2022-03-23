Эксперт дала советы по поступлению в зарубежные вузы в условиях санкций

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Генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева дала рекомендации россиянам, планирующим поступать в зарубежные вузы в условиях санкций.

"Если кто-то начинает задумываться сейчас, то надо учитывать, что настроения стран могут меняться: некоторые введут больше ограничений, некоторые будут держать нейтралитет до конца. Возможно, будет что-то меняться в плане открытия студенческих виз", – сказала она "Газете.ру".

Следьева рекомендовала подавать заявление на поступление в вузы как минимум двух стран. Она пояснила, что это будет страховкой в случае нововведений во время поступления или процесса получения студенческой визы. Также она посоветовала при реструктуризации процесса оплаты смотреть информацию не только на сайте, но и обращаться лично.

"Учитывая, что для любой студенческой визы надо подтверждать финансовую состоятельность, наверное, лучше показывать справки из несанкционных банков, поскольку мы не знаем, как отреагируют визовые офицеры на справку из санкционного банка", – добавила Следьева.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.

