Специалист рассказала, что делать планировавшим сдавать IELTS абитуриентам

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Абитуриенты из РФ, которые планировали сдавать IELTS, могут выбрать любой другой признаваемый вузами международный экзамен на знание английского языка. Об этом в беседе с ТАСС рассказала одна из руководителей тренерского центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова.
"К таким экзаменам относятся Duolingo English Test, Pearson Test of English Academic... <...> Или все-таки сдать IELTS TOEFL в другой стране. Для этого нужно записаться на экзамен онлайн на сайте тестирующей организации", – сказала она.
Евстратова напомнила, что TOEFL тоже перестали принимать в России, однако никаких запретов на прием экзамена у российских граждан не вводилось, поэтому сделать это можно за границей.
Однозначно оценить, как отмена IELTS и TOEFL скажется на российских абитуриентах, представитель Skyeng не смогла. По ее словам, вузы принимают разные сертификаты знания английского, некоторые и вовсе проводят свое внутренне тестирование, а иногда достаточно, чтобы в предыдущем месте учебы студент полностью прошел хотя бы один англоязычный курс.
В сервисе LinguaLeo между тем выразили уверенность, что отмена ряда международных экзаменов приведет к тому, что многие студенты и выпускники российских школ не смогут продолжить обучение в зарубежных вузах. Однако в этой ситуации могут помочь кембриджские экзамены – их результаты принимают более чем в 25 тысячах университетов по всему миру.
О том, что международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России, стало известно ранее. Соответствующее решение было принято в связи с обострением внешнеполитической обстановки. Тем, кто планировал сдавать экзамен, предложили перенести оплату на соответствующие курсы подготовки.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.
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