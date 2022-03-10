Экзамены английского языка IELTS отменили в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Тех, кто планировал сдавать тест, предупредили об отмене экзаменационных сессий "в связи с обострением внешнеполитической обстановки".

В компании отметили, что на данный момент нет информации о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации. Клиентам предлагается оперативно перенести оплату за экзамен на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменов в России.

Ранее американская компания Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов в России. Ограничение коснется порядка 15 каналов. Также будет приостановлена работа сервисов Discovery.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.