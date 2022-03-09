Компания Discovery приостановит вещание своих каналов в России

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Американская компания Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ограничение коснется порядка 15 каналов. Также будет приостановлена работа сервисов Discovery.

Ранее стало известно, что Condé Nast приостанавливает бизнес-деятельность в России. Решение коснулось брендов "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD и CNX.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

