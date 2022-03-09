Сервис по разработке интерфейсов Figma заморозит корпоративные аккаунты и продажи в РФ

09 марта, 18:57
Фото: figma.com
Онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma объявил о решении заморозить российские корпоративные аккаунты. Об этом сообщает News.ru.
Помимо прочего, Figma остановит продажу услуг в России.
"Деятельность Figma будет приостановлена в соответствии с санкциями США и ЕС против России", – утверждается в сообщении.
На данный момент в Figma не предоставили информацию о возврате денег российским пользователям за платные подписки сервиса.
Ранее платформа "Яндекс.Дзен" объявила об ограничении доступа к контенту российских пользователей для иностранцев. Представители сервиса объяснили, что не могут обеспечить высокое качество персонализации в сложившихся условиях.
До этого сообщалось, что приложение для знакомств Bumble объявило, что прекращает деятельность в России. Компании также принадлежит сервис для знакомств Badoo.
Компания Discovery приостановит вещание своих каналов в России
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