Сервис по разработке интерфейсов Figma заморозит корпоративные аккаунты и продажи в РФ

Фото: figma.com

Онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma объявил о решении заморозить российские корпоративные аккаунты. Об этом сообщает News.ru.

Помимо прочего, Figma остановит продажу услуг в России.

"Деятельность Figma будет приостановлена в соответствии с санкциями США и ЕС против России", – утверждается в сообщении.

На данный момент в Figma не предоставили информацию о возврате денег российским пользователям за платные подписки сервиса.

Ранее платформа "Яндекс.Дзен" объявила об ограничении доступа к контенту российских пользователей для иностранцев. Представители сервиса объяснили, что не могут обеспечить высокое качество персонализации в сложившихся условиях.

До этого сообщалось, что приложение для знакомств Bumble объявило, что прекращает деятельность в России. Компании также принадлежит сервис для знакомств Badoo.