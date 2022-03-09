"Яндекс.Дзен" ограничил доступ к контенту россиян для иностранных пользователей

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Платформа "Яндекс.Дзен" объявила об ограничении доступа к контенту российских пользователей для иностранцев. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление пресс-службы сервиса.

"Теперь "Яндекс Дзен" доступен только пользователям из России – они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами", – пояснили в пресс-службе.

Представители сервиса объяснили, что не могут обеспечить высокое качество персонализации для пользователей из зарубежных стран в сложившихся условиях.

Ранее социальная сеть Instagram приняла решение не показывать подписки пользователей в РФ и на Украине. В компании пояснили, что таким образом намерены защитить сообщества двух стран.

До этого Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории РФ. В ведомстве данный шаг объяснили случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети, в частности недавним ограничением доступа к аккаунтам РИА Новости, телеканала Russia Today, издания Sputnik и других.