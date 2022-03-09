В WhatsApp появится ограничение по пересылке сообщений

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В новой версии WhatsApp 2.22.7.2 для Android появится ограничение по пересылке сообщений, сообщает WABetaInfo.

Пользователи не смогут отправлять пересылаемое сообщение одновременно в несколько групповых чатов. Для этого понадобится снова выбрать сообщение и нажать на кнопку "Переслать". Специалисты считают, что это защитит пользователей от фейков.

На данный момент ограничение распространяется только на те сообщения, которые пересылались более пяти раз. Они получают пометку "Часто пересылаемое".

Ранее сообщалось о новой функции в настольной версии мессенджера WhatsApp. Речь идет о возможности фонового прослушивания голосовых сообщений. Эта функция позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой.

