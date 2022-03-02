В Instagram появилась функция автоматических субтитров для видео

10:55
Фото: depositphotos/prykhodov
В социальной сети Instagram появилась функция автоматических субтитров для видео. Однако пока она недоступна для русскоязычных пользователей, сообщает "Газета.ру".
В будущем социальная сеть расширит список языков для этой функции. При этом технология пока может работать нестабильно, поскольку субтитры создаются при помощи искусственного интеллекта.
В Instagram выразили уверенность, что функция поможет сделать контент доступным для слабослышащих пользователей. Кроме того, субтитры понравятся тем, кто предпочитает смотреть контент без звука. Таких людей, согласно статистике, примерно 92%.
Ранее сообщалось о новой функции в настольной версии мессенджера WhatsApp. Речь о возможности фонового прослушивания голосовых сообщений. Эта функция позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой.
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