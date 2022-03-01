Android-смартфоны оснастят функцией из iPhone – СМИ

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Смартфоны на базе операционной системы Android с переходом на 13-ю версию программного обеспечения получат функцию, которая ранее была только в iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным портала Android Authority, в новой версии ОС нашли функции getTorchStrengthLevel и turnOnTorchWithStrengthLevel. Обе они связаны с уровнем яркости светодиодной вспышки на время применения в качестве фонарика.

В более ранних сборках программного обеспечения фонарик можно только включить или выключить, степень яркости свечения не устанавливается.

Предположительно, новая функция появится не на всех смартфонах с Android 13, а только на фирменных устройствах Google Pixel.

В настоящий момент яркость фонарика могут регулировать только пользователи смартфонов Apple iPhone и компании Samsung.

Ранее сообщалось, что в Android 13 пользователи смогут запрещать приложениям отправлять уведомления. Данный выбор будет доступен при первом запуске ПО.