Android-смартфоны оснастят функцией из iPhone – СМИ

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Фото: depositphotos/bjorn999
Смартфоны на базе операционной системы Android с переходом на 13-ю версию программного обеспечения получат функцию, которая ранее была только в iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным портала Android Authority, в новой версии ОС нашли функции getTorchStrengthLevel и turnOnTorchWithStrengthLevel. Обе они связаны с уровнем яркости светодиодной вспышки на время применения в качестве фонарика.
В более ранних сборках программного обеспечения фонарик можно только включить или выключить, степень яркости свечения не устанавливается.
Предположительно, новая функция появится не на всех смартфонах с Android 13, а только на фирменных устройствах Google Pixel.
В настоящий момент яркость фонарика могут регулировать только пользователи смартфонов Apple iPhone и компании Samsung.
Ранее сообщалось, что в Android 13 пользователи смогут запрещать приложениям отправлять уведомления. Данный выбор будет доступен при первом запуске ПО.
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