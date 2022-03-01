Samsung отказалась от популярной линейки смартфонов Galaxy

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Компания Samsung отказалась от дальнейшего производства линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро, объявившего о данном решении на конференции Mobile World Congress 2022 в Барселоне, функции и форм-фактор устройств Galaxy Note планируется реализовать в смартфонах Galaxy S Ultra.

Так, первым наследником Note стал смартфон Galaxy S22 Ultra, который имеет значительные отличия от остальных моделей серии. При этом Ро отметил, что гаджет получил многие функции и особенности своего предшественника.

Ранее сообщалось, что компания Samsung Group столкнулась с задержками в доставке новых смартфонов флагманской линейки Galaxy S22 в связи с чрезвычайно высоким спросом на них. В настоящее время срок ожидания поставки составляет от пары недель до нескольких месяцев в зависимости от модели. Задержки наблюдаются как при заказе операторских версий Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, так и разблокированных устройств.