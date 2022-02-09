В Samsung представили смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

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Компания Samsung представила три модели смартфонов линейки Galaxy S нового поколения – Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Дизайн смартфонов Galaxy S22 и S22+ не претерпел значительных изменений, за исключением уменьшения размера дисплеев. Их диагональ уменьшилась на десятую часть дюйма и теперь составляет 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Масса обоих гаджетов также немного уменьшалась. Смартфон S22 в базовой комплектации лишился пластиковой задней крышки, которая подвергалась острой критике. Теперь там установлено закаленное стекло.

Флагманская модель Ultra получила заметные изменения во внешнем дизайне. Теперь камерный модуль не выступает из корпуса, как и датчики изображения. Также в корпусе смартфона появился паз под стилус S Pen.

Все три смартфона оснащены сверхъяркими дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 герц. Самое высокое разрешение у S22 Ultra – 3 088 на 1 440 пикселей. Гаджеты, которые будут поставляться в Россию, получат высокопроизводительный процессор Exynos 2200, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. В Samsung отметили, что усовершенствованная система охлаждения не позволит смартфону перегреваться и замедлять работу процессора.

Оперативная память смартфонов S22 и S22+ составляет 8 гигабайт, объем накопителя – 128 или 256 гигабайт. Ultra будет выпускаться в версиях 8/128, 12/256 и 12/512 гигабайт.

Также Galaxy S22 и S22+ получили основную камеру с разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, широкоугольную камеру на 12 мегапикселей и телефотосенсор на 10-мегапикселей с трехкратным зумом. Galaxy S22 Ultra имеет основную камеру на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, 12-мегапиксельный сверширокоугольный сенсор с автофокусом и два телефотосенсора по 10 мегапикселей с трех- и десятикратным зумом.

Предварительный заказ на Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra откроется 9 февраля, однако в продажу они поступят только 11 марта. Базовые версии смартфонов будут стоить 79 990, 84 990 и 114 990 рублей соответственно.

Ранее компания Samsung представила уникальный сверхпрочный дисплей для складных смартфонов. Новое изобретение назвали Flex OLED. Рекордно тонкий экран покрыт защитным слоем UTG, благодаря которому гарантируется 200 тысяч складывания дисплея без потери его качества. Эксперты считают, что экрана хватит на пять лет использования.