В Москве начали продавать смартфоны по подписке

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"МегаФон" запустил программу подписки на мобильные устройства, которая позволит регулярно обновлять гаджеты с экономией до 30%. Оплата за смартфон ежемесячно будет списываться с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи. А через год, когда общая сумма выплат составит 70%, устройство можно будет сдать в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.



Подписчикам доступны смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi. Подобная модель подписки успешно зарекомендовала себя во многих странах мира, подчеркнул генеральный директор "МегаФона Ритейл" Владимир Скурихин.

"Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети "МегаФона" было продано именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях", – отметил Владимир Скурихин.



Пилотный проект запущен в Москве. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах России.