Samsung перестанет выпускать смартфоны на Android – СМИ

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Южнокорейская компания Samsung планирует перейти на новую операционную систему Fuchsia OS для своих смартфонов, отказавшись от Android. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что переход на новую ОС может занять несколько лет.

Над операционной системой Fuchsia Google работает с 2016 года. Первым продуктом, получившим данную операционную систему, стал умный дисплей компании под названием Nest Hub. Новая платформа от Google предназначена для широкого спектра устройств и имеет ряд преимуществ по сравнению с Android.

Ранее американская компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad из-за отсутствия комплектующих. Кроме того, сотрудники заводов-партнеров не вышли на традиционную сверхурочную работу в преддверии новогодних праздников.