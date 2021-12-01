Стала известна дата выхода iPhone SE 3

Фото: apple.com

Американская копания Apple представит новый iPhone SE 3 в марте 2022 года, сообщает портал TechRadar.

Смартфон сохранит дизайн предшественника и станет единственным с 4,7-дюймовым дисплеем. Кроме того, модель получит поддержку сетей пятого поколения и чипсет Apple A15 Bionic, представленный в серии iPhone 13.

По словам аналитиков, компания выпустит около 30 миллионов iPhone SE 3 и закрепится на рынке 5G-смартфонов среднего уровня. При этом безрамочная модель выйдет не ранее 2024 года.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся разъема Lightning. Вместо него у новых моделей будет разъем USB-C. Отмечается, что пойти на подобный шаг компания решила сразу по нескольким причинам, в том числе из-за более быстрой скорости передачи данных.

