Apple разрабатывает новые виды зарядки – СМИ

Фото: MagSafe Duo

Компания Apple продолжает работать над устройством для одновременной зарядки нескольких гаджетов. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Он отмечает, что компания не отказалась от идеи создания зарядной станции для нескольких устройств, несмотря на провалившийся эксперимент с зарядной станцией AirPower.

Новая станция будет отличаться от существующего MagSafe Duo. По мнению Гурмана, в идеале Apple планирует достичь будущего, в котором все ее основные продукты смогут заряжать друг друга. Например, iPhone сможет восполнить заряд AirPods или Apple Watch.

Отмечается, что реверсивная беспроводная зарядка должна была появиться намного раньше, но ее так и не реализовали по неизвестным причинам. Между тем подобная технология уже применяется во флагманских Android-смартфонах.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся разъема Lightning. Вместо него у новых моделей будет разъем USB-C. Отмечается, что пойти на подобный шаг компания решила сразу по нескольким причинам, в том числе из-за более быстрой скорости передачи данных.