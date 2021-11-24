Apple перейдет на свои модемы

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Американская компания Apple планирует перейти на модемы собственного производства в 2023 году, сообщает агентство Nikkei.

По информации издания, через два года компания будет выпускать гаджеты на основе своих 5G-модемов. Составляющие для iPhone разработает тайваньский партнер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Уточняется, что Apple собирается использовать четырехнанометровый техпроцесс, который на сегодняшний день еще не применялся при создании ни одного коммерческого продукта.

Компания по созданию и изучению беспроводных средств связи Qualcomm, которая поставляет модемы для смартфонов Apple, частично подтвердила решение своего партнера. В компании уточнили, что через два года рассчитывают оставить всего 20% от текущих заказов Apple.

Ранее сообщалось, что Apple запускает программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта пользователями iPhone и Mac. Компания планирует выпускать в свободную продажу наиболее востребованные при ремонте компоненты своих устройств, в частности дисплеи, модули камер и аккумуляторы, а также выкладывать в Сети инструкции по их починке.