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Москва 24

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Технологии

17:42

Раскрыта главная особенность iPhone 14

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

iPhone 14 и гарнитура виртуальной реальности получат стандарт для расширения Wi-Fi 6. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко.

Большинство гаджетов работают в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц, а Wi-Fi 6E позволит передавать данные в диапазоне 6 гигагерц. Ко считает, что выход iPhone 14 привлечет внимание остальных участников рынка, что может вызвать дефицит оборудования.

По информации инсайдера, Wi-Fi 6E значительно увеличивает потенциальную пропускную способность для поддерживаемых шлюзов. Из-за этого может быть сложность в производстве нового смартфона.

Ранее сообщалось, что Apple запускает программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта пользователями iPhone и Mac.

Компания планирует выпускать в свободную продажу наиболее востребованные при ремонте компоненты своих устройств, в частности дисплеи, модули камер и аккумуляторы, а также выкладывать в Сети инструкции по их починке.

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