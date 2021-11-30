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Технологии

30 ноября, 20:25

Пользователи MacBook Pro пожаловались на проблемы с зарядкой MagSafe 3

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи 16-дюймовых MacBook Pro пожаловались на проблемы с зарядкой MagSafe 3, сообщает "Газета.ру".

В выключенном состоянии ноутбука индикатор MagSafe мигает желтым цветом, но устройство не обеспечивает заряда. С такой проблемой в компанию Apple обратился один из пользователей. По его словам, ему заменили ноутбук на новый.

Уточняется, что данному багу подвержены не все 16-дюймовые MacBook Pro. MacRumors после проверки одного из ноутбуков не обнаружил проблемы.

Ранее пользователи iPhone 12 и iPhone 13 из Китая пожаловались на зеленый и красный оттенки в разных частях экрана.

Обнаружить дефект можно, если выбрать статичные обои в темных цветах и снизить яркость до 50%.

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