Эксперты назвали признаки скорой "смерти" iPhone

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Мерцающий экран, говорящий о неисправном дисплее или шлейфе, и случайные срабатывания сенсорного слоя могут свидетельствовать о скорой "смерти" iPhone. Об этом сообщает издание ZDNet.
Также, по словам экспертов, о выходе устройства из строя могут говорить частые перегрузки. В таком случае не помогает замена аккумулятора или провода зарядного устройства.
Специалисты подчеркнули, что только в ситуации вздутого iPhone можно говорить о неисправной батарее, которая также несет опасность.
Ранее сообщалось, что американская компания Apple намерена оповещать пользователей смартфонов iPhone, которые стали объектом атаки хакеров, посредством уведомления в iMessage, по почте и на веб-странице Apple ID.
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