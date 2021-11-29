Эксперты назвали признаки скорой "смерти" iPhone

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Мерцающий экран, говорящий о неисправном дисплее или шлейфе, и случайные срабатывания сенсорного слоя могут свидетельствовать о скорой "смерти" iPhone. Об этом сообщает издание ZDNet.

Также, по словам экспертов, о выходе устройства из строя могут говорить частые перегрузки. В таком случае не помогает замена аккумулятора или провода зарядного устройства.

Специалисты подчеркнули, что только в ситуации вздутого iPhone можно говорить о неисправной батарее, которая также несет опасность.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple намерена оповещать пользователей смартфонов iPhone, которые стали объектом атаки хакеров, посредством уведомления в iMessage, по почте и на веб-странице Apple ID.

