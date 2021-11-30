Владельцы новых iPhone пожаловались на дефект экрана

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Пользователи iPhone 12 и iPhone 13 из Китая пожаловались на дефект экрана, сообщает портал Mydrivers.

Речь идет о зеленом и красном оттенках в разных частях экрана. Обнаружить дефект можно, если выбрать статичные обои в темных цветах и снизить яркость до 50%.

В американской компании Apple данную проблему пока никак не прокомментировали.

Ранее эксперты рассказали, что мерцающий экран, говорящий о неисправном дисплее или шлейфе, и случайные срабатывания сенсорного слоя могут свидетельствовать о скорой "смерти" iPhone.

Также о выходе устройства из строя могут говорить частые перегрузки. В таком случае не помогает замена аккумулятора или провода зарядного устройства.

