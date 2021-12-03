Россиян предупредили о возможном дефиците электроники

08:50
Фото: ТАСС/Andrej Sokolow/dpa
Бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники в РФ, который может возникнуть из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, обострение спора между компаниями может привести к запрету доступа в России технологий безналичного расчета, причем не только для конкретных компаний, но и технологии в принципе.
"А это не только противоречит тренду на переход к безналичным расчетам, заданному государством и особо актуальному в эпоху пандемии, но и в целом может привести к запретам поставок других видов электроники на рынок и, как следствие, к их серьезному дефициту", – сказал он.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), реагируя на складывающуюся кризисную ситуацию, обратилась в Центробанк и Роспатент с просьбой вмешаться в конфликт между Samsung и Sqwin AG. По оценке РАЭК, он может привести к ограничению наращивания использования карт "Мир" и дальнейшего развития данной системы, поскольку Samsung с 2017 года является партнером Национальной системы платежных карт и предоставляет возможность их подключения к Samsung Pay.
Кроме того, в настоящее время безналичным сервисом Samsung Pay пользуются свыше 10 миллионов россиян.
Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.
В июле 2021 года суд запретил продажу смартфонов с системой Samsung Рау. Однако тогда о конкретных моделях не сообщалось. Сейчас в список попала 61 модель – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд запретил продажу в России ряда моделей смартфонов Samsung
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: