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Экономика

08:50

Россиян предупредили о возможном дефиците электроники

экономика технологии

Фото: ТАСС/Andrej Sokolow/dpa

Бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники в РФ, который может возникнуть из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, обострение спора между компаниями может привести к запрету доступа в России технологий безналичного расчета, причем не только для конкретных компаний, но и технологии в принципе.

"А это не только противоречит тренду на переход к безналичным расчетам, заданному государством и особо актуальному в эпоху пандемии, но и в целом может привести к запретам поставок других видов электроники на рынок и, как следствие, к их серьезному дефициту", – сказал он.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), реагируя на складывающуюся кризисную ситуацию, обратилась в Центробанк и Роспатент с просьбой вмешаться в конфликт между Samsung и Sqwin AG. По оценке РАЭК, он может привести к ограничению наращивания использования карт "Мир" и дальнейшего развития данной системы, поскольку Samsung с 2017 года является партнером Национальной системы платежных карт и предоставляет возможность их подключения к Samsung Pay.

Кроме того, в настоящее время безналичным сервисом Samsung Pay пользуются свыше 10 миллионов россиян.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.

В июле 2021 года суд запретил продажу смартфонов с системой Samsung Рау. Однако тогда о конкретных моделях не сообщалось. Сейчас в список попала 61 модель – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Суд запретил продажу в России ряда моделей смартфонов Samsung

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