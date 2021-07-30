Samsung изучает документы после решения суда Москвы о запрете платежного сервиса

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Южнокорейская компания Samsung Electronics изучает документы в связи с решением Арбитражного суда Москвы о запрете работы платежного сервиса Samsung Pay, сообщает РИА Новости.

Изменений в работе Samsung сейчас не планируется.

"В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить платежную систему Samsung Pay из-за спора о правах на использование технологий. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd.

Предметом спорта стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Специалисты обнаружили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет "Сквин СА". В итоге суд запретил компании Samsung использовать эти технологии.