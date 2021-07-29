Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны в России

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Из-за нехватки микросхем, а также на фоне высокого спроса смартфоны в России в 2021 году продолжат дорожать. Об этом РИА Новости рассказали эксперты телекоммуникационного рынка.

Согласно прогнозу, рост стоимости составит минимум 10%.

Спрос на полупроводники увеличился из-за перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов. В то же время из-за пандемии некоторые производства приостановили свою работу, а логистические цепочки были нарушены.

"Дефицит компонентов существует, он влияет на производство, причем влияет на производство во всем мире. Если говорить о росте стоимости, в этом году уже стоимость выросла на 35%. Скорее всего, что процентов на 10 они (цены. – Прим. ред.) подрастут", – сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он также указал на дисбаланс спроса и предложения. Его возникновение эксперт объяснил ошибками в расчетах производителей, предположивших, что рынок просядет.

По словам директора факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия" Андрея Волостнова, сейчас спрос на микросхемы в области мобильной техники превышает предложение на 10–30%. Крупным производителям техники приходится ждать микросхемы до 4–5 месяцев, в то время как для мелких период ожидания растягивается до 10 месяцев.

Волостнов согласен, что подорожание мобильных устройств продолжится.

"Цены будут расти в пределах 5–8%. Но речь идет о флагманах рынка – Samsung, Apple, Huawei", –

сказал он.

Что касается мелких производителей, то, по мнению представителя "Синергии", им придется сократить объемы поставок и отказаться от запуска новых моделей. В связи с этим рост стоимости выпускаемых ими устройств может доходить до 30%.

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, в свою очередь, подчеркнул, что подорожание гаджетов обычно нивелируется появлением новых моделей, которые автоматически становятся дороже старых.

Исполнительный директор компании по установке систем умного дома Sibling Михаил Шкляр указал на влияние на рост цен увеличения логистического плеча. По его мнению, объемы поставки микрочипов вернутся к допандемийным показателям через полгода или год. Таким образом, до конца этого года смартфоны в России продолжат дорожать.

С его прогнозами относительно восстановления поставок согласны директор по связям с общественностью РАТЭК и директор факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия".

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на смартфоны с 5G. В период с января по июнь 2021 года россияне купили около миллиона таких смартфонов, общая стоимость которых составила 90,4 миллиарда рублей. При этом с марта по декабрь 2020 года было реализовано 590 тысяч устройств на сумму 48,8 миллиарда рублей.

