Роскачество составило рейтинг лучших недорогих смартфонов

10:18
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Роскачество признало смартфон Sony Xperia 5 II лучшим по соотношению цены и качества. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В то же время модель нельзя назвать бюджетной, так как цены на нее стартуют от 52 тысяч рублей. Телефон оснащен мощной батареей, обеспечивающей работу без подзарядки в течение 45 часов, а его чипсет Snapdragon 865 лишь немногим уступает в производительности iPhone 12 Pro Max.
Директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский в качестве недостатка смартфона назвал его длину. 158-миллиметровый аппарат может быть неудобно носить в кармане.
Из флагманских телефонов эксперты также выделили Samsung Galaxy S21 Ultra 5G и уже упомянутый iPhone 12 Pro Max.
Xiaomi Poco F3 стал лучшим смартфоном стоимостью до 30 тысяч рублей. Он оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,57 дюйма, а чипсет Snapdragon 870 позволяет ему легко решать даже сложные задачи. Недостатком аппарата стали его камеры, некорректно отображающие цвета при плохом освещении.
Также в категории бюджетных телефонов отмечены Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme 8 Pro, а также Xiaomi Redmi 9T.
Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на покупке смартфона. По его словам, самый простой способ не потратить лишнего и найти более выгодную цену на смартфон – это сравнить стоимость гаджетов в однотипных магазинах.
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