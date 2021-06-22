Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке смартфона

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Самый простой способ не потратить лишнего и найти более выгодную цену на смартфон – это сравнить стоимость гаджетов в однотипных магазинах, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Это не только отличие цен между официально поставленной и "серой" техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5–7 тысяч рублей", – сказал он.
Помимо этого, отметил эксперт, снизить стоимость покупки можно с помощью системы trade-in. Сдать свой старый смартфон и получить за него какие-то денежные средства. По словам Муртазина, это выгоднее, чем продавать гаджет на сайте объявлений.
Он также рассказал, что можно купить смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно. Кроме этого, аналитик отметил, чтобы каждый год менять свой гаджет на актуальный, нужно приобрести его по подписке.
"Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную стоимость, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", – объяснил Муртазин.
Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, почему для многих смартфонов так губительно летнее солнце. Специалист дал советы, чтобы избежать поломки гаджета в жару. По его словам, современные устройства сильно нагреваются во время работы с большими приложениями или зарядки. Если оно автоматически не выключилось, после того как достигло высокой температуры, то значит это – допустимый нагрев.
В России существенно выросли продажи смартфонов
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