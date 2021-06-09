Эксперт назвал способы продлить срок службы аккумулятора смартфона

13:00
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Директор по информационным технологиям компании Oberon Дмитрий Пятунин объяснил, как избежать сокращения срока эксплуатации аккумулятора смартфона. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению специалиста, в первую очередь следует отказаться от практики подзарядки телефона в ночное время, что увеличит срок службы элемента питания вдвое.
Кроме того, отмечается, что при 100% емкости аккумулятора устройство сталкивается с повышенной нагрузкой.
"Во время заряда не стоит нагружать смартфон работой тяжелых приложений (игры, навигация), класть под подушку, заряжать на солнце и оставлять в машине в жаркий день", – добавил Пятунин.
Оптимальным температурным режимом для устройства специалист назвал 0–70 градусов тепла.
Пятунин объяснил ситуацию с аккумуляторами отказом производителей от съемных модулей, что в конечном итоге вынуждает покупать новые устройства. Сложившаяся тенденция также вредна для экологии, подчеркнул он.
Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева ранее предупредила, какие факторы могут указывать на скорую поломку смартфона. К ним она отнесла быстрый нагрев аккумулятора и частое зависание.
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