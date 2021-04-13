Эксперт назвал простые способы продлить жизнь ноутбуку

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Названы два правила, которые помогут продлить срок службы ноутбука. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин в эфире радио Sputnik.
Специалист отметил, что в 2020 году на фоне пандемии ноутбук стал одним из самых востребованных технических устройств. В этой связи обрел актуальность вопрос о продлении срока службы дорогой техники.
Рябинин заявил, что цикл замены ноутбуков в России в среднем составляет четыре года. Для увеличения срока службы стоит соблюдать несколько простых правил. В частности, не следует полностью разряжать аккумулятор ноутбука.
"Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы", – объяснил специалист.
Вторым важным правилом является соблюдение температурного режима. Рябинин посоветовал не использовать ноутбуки в жару, так как литийионные аккумуляторы плохо ее переносят.
"Оптимальная температура для работы ноутбука – от +10 градусов до +30, а хранить ноутбук можно при температуре от -25 градусов до +45", – заключил эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что в России может произойти рост цен на ноутбуки. Как утверждали ретейлеры, причиной станет нехватка чипов и других комплектующих из-за пандемии.
До этого ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали аккумулятор, способный зарядиться за несколько секунд. Сообщалось также, что утилизация такого аккумулятора будет наносить минимальный вред окружающей среде.
В России стремительно дорожает электроника
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