В России могут подорожать ноутбуки – СМИ

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В России может произойти рост цен на ноутбуки. Причиной станет нехватка чипов и других комплектующих из-за пандемии, предупреждают крупнейшие российские ретейлеры.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николая Петрова, за предыдущие полгода ноутбуки низкого ценового сегмента показали наибольший рост цен среди всей электроники.

"Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен", – сообщил Петров в беседе с РИА Новости.

В свою очередь, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин подтвердил, что дефицит комплектующих вызовет негативную реакцию на рынке ноутбуков. Эксперт предположил, что такая ситуация сохранится как минимум до конца текущего года.

"В данный момент в "Связном" достаточный ассортимент ноутбуков, но мы также не исключаем дефицит устройств в нашей сети", – поделился Догадин.

В пресс-службе "М.Видео. Эльдорадо" пояснили, что ситуация с поставками техники в Россию осложнилась из-за проблем на уровне производства полупроводников и резких скачков спроса на некоторые товары в период пандемии.

"В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объем поставок", – заявили в пресс-службе.

При этом представители ретейла подчеркнули, что в данный момент представлен максимально возможный ассортимент товаров, а поставки регулярно обновляются.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили россиян о возможном подорожании непродовольственных товаров. Заявлялось, что повышение цен станет следствием увеличения стоимости контейнерных перевозок.