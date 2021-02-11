В АКОРТ прокомментировали сообщения о проблемах с поставками бананов

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Ретейлеры не испытывают проблем с поставками бананов в магазины, поскольку сотрудничают с поставщиками из большого числа стран, заявили в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По словам представителя ассоциации, запасов бананов хватит, чтобы обеспечить покупателя фруктами.

"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", – сказали в АКОРТ, передает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что у ретейлеров возникли проблемы с поставками в Россию бананов из Эквадора. Это якобы связано с неурожаем в Эквадоре, высоким спросом и ростом оптовых цен.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.