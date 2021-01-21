Минсельхоз порекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

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Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры по сдерживанию цен на макароны, яйца и картофель, сообщает РИА Новости.

Вопросы ценообразования на базовые продукты питания рассмотрели 20 января на заседании Оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. На мероприятии отметили, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов.

Представителей субъектов призвали провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения.

Сейчас ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.

В декабре власти заявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране, среди которых заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

В результате были установлены цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.

В том случае, если возникнет напряжение с ценами, ФАС отреагирует и начнет проверку.

