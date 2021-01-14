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Экономика

14:41

В АКОРТ заявили об отсутствии перебоев с поставками подсолнечного масла и сахара

экономика магазины эксклюзив

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Крупные торговые сети не имеют проблем с поставками подсолнечного масла и сахара после введения в России фиксированных цен на эти продукты. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался их дефицит. По этим данным, малые и средние сети розничной торговли столкнулись с проблемами при закупке этих товаров.

"У крупнейших торговых сетей – членов АКОРТ нет перебоев с поставкой продукции. И поставщики, и торговые сети – участники соглашения реализуют продукцию по установленным в декабрьском соглашении ценам. Благодаря совместной с поставщиками работе по ряду позиций нам удалось даже достичь установления цены на уровне ниже, чем в соглашении", – сообщили в пресс-службе АКОРТ.

Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, министерства сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службы. Запасы продукции в сетях АКОРТ как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса.
пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

В Минпромторге также заявили, что ведомство не получало официальных жалоб от российских торговых сетей на проблемы по закупкам сахара и подсолнечного масла. "В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", – рассказали в министерстве.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

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