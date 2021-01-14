В АКОРТ заявили об отсутствии перебоев с поставками подсолнечного масла и сахара

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Крупные торговые сети не имеют проблем с поставками подсолнечного масла и сахара после введения в России фиксированных цен на эти продукты. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался их дефицит. По этим данным, малые и средние сети розничной торговли столкнулись с проблемами при закупке этих товаров.
"У крупнейших торговых сетей – членов АКОРТ нет перебоев с поставкой продукции. И поставщики, и торговые сети – участники соглашения реализуют продукцию по установленным в декабрьском соглашении ценам. Благодаря совместной с поставщиками работе по ряду позиций нам удалось даже достичь установления цены на уровне ниже, чем в соглашении", – сообщили в пресс-службе АКОРТ.
В Минпромторге также заявили, что ведомство не получало официальных жалоб от российских торговых сетей на проблемы по закупкам сахара и подсолнечного масла. "В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", – рассказали в министерстве.
В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
В России снова ожидается повышение цен на бензин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: